В Польше дотла сгорел ангар с легкими самолетами, ущерб оценивают в миллион злотых

На аэродроме в польской Силезии по неизвестным причинам дотла сгорел ангар, в котором стояли легкие самолеты и планеры – всего семь аппаратов.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на муниципальном аэродроме города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве. Около 3 часов ночи вспыхнул один из двух ангаров, в котором хранились три легкомоторных самолета, три планера и мотопланер.

Фото: Авиаклуб в Свебодзицах / Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach

Ангар и аппараты в нем сгорели дотла, ущерб от пожара оценивают в 1 млн злотых (более четверти миллиона долларов США)..

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На месте проводят экспертизу в попытках выяснить, что вызвало возгорание.

Директор аэропорта сказал, что пока рано говорить о каких-либо предположениях. Он также заявил, что планирует кампанию сбора средств для местного авиаклуба, который потерял аппараты.

Также в начале августа огонь уничтожил две яхты и туристическое судно в греческом порту.

В конце июля в польской Силезии произошла авария легкомоторного самолета, его пилот погиб.