Понад половина поляків вважають, що уряд Туска не виконує обіцяного

Більше половини громадян Польщі вважають, що уряд Дональда Туска не виконує своїх передвиборчих обіцянок, серед них – кожен четвертий прихильник нинішньої урядової коаліції.

Це показало опитування United Surveys для видання Wirtualna Polska, повідомляє "Європейська правда".

На питання "На вашу думку, чи виконує уряд Дональда Туска обіцянки, які він давав під час виборчої кампанії?" негативно відповіли 53,5% респондентів. Протилежної думки дотримуються 39,6% поляків.

Серед виборців урядової коаліції ("Громадянська коаліція" Туска, "Третій шлях" і "Лівиця") переважає думка, що кабінет Туска виконує обіцянки, які він давав під час виборчої кампанії – так вважають 68% респондентів.

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Водночас 24% виборців коаліції дотримуються протилежної думки: 22% вважають, що уряд навряд чи виконає свої обіцянки, а 2% кажуть, що "точно не виконає".

Серед прихильників "Права і справедливості" та ультраправої "Конфедерації" 94% стверджують, що кабінет Дональда Туска не виконує передвиборчих обіцянок.

В опитуванні для того ж порталу Wirtualna Polska раніше з'ясувалось, що саме Дональда Туска поляки найчастіше називають "найуспішнішим прем'єром ХХІ століття".

Він також входить до трійки політиків та урядовців, яким громадяни Польщі найбільше довіряють.