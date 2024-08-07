Более половины поляков считают, что правительство Туска не выполняет обещанного

Более половины граждан Польши считают, что правительство Дональда Туска не выполняет своих предвыборных обещаний, среди них – каждый четвертый сторонник нынешней правительственной коалиции.

Это показал опрос United Surveys для издания Wirtualna Polska, сообщает "Европейская правда".

На вопрос "По вашему мнению, выполняет ли правительство Дональда Туска обещания, которые он давал во время избирательной кампании?" отрицательно ответили 53,5% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 39,6% поляков.

Среди избирателей правительственной коалиции ("Гражданская коалиция" Туска, "Третий путь" и "Левица") преобладает мнение, что кабинет Туска выполняет обещания, которые он давал во время избирательной кампании – так считают 68% респондентов.

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В то же время 24% избирателей коалиции придерживаются противоположного мнения: 22% считают, что правительство вряд ли выполнит свои обещания, а 2% говорят, что "точно не выполнит".

Среди сторонников "Права и справедливости" и ультраправой "Конфедерации" 94% утверждают, что кабинет Дональда Туска не выполняет предвыборных обещаний.

В опросе для того же портала Wirtualna Polska ранее выяснилось, что именно Дональда Туска поляки чаще всего называют "самым успешным премьером XXI века".

Он также входит в тройку политиков и чиновников, которым граждане Польши больше всего доверяют.