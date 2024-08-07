Литва встановить постійні прикордонні укріплення поблизу Калінінградської області РФ

Литовська влада ухвалила рішення встановити постійні укріплення контрмобільності у двох місцях поблизу кордону з Калінінградською областю Росії.

Про це в коментарі LRT заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє "Європейська правда".

Кащюнас заявив, що литовські Сили оборони вже розпочали транспортування перших засобів контрмобільності – "зубів дракона", протитанкових "їжаків" та блокпостів – на спеціально обладнані майданчики.

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Якщо здебільшого ці засоби будуть спроєктовані так, аби їх можна було переміщувати з місця на місце, на кордоні з Калінінградською областю, підкреслив міністр, будуть створені постійні укріплення.

"Ми оцінили місця, які потребують попереднього укріплення, і ми почнемо це робити", – анонсував очільник литовського Міноборони.

Очікується, що відомство офіційно представить громадськості рішення про постійне укріплення кордону з Калінінградом 5 вересня.

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що зміцнення кордону з Росією протягом наступного десятиліття коштуватиме 600 мільйонів євро.

При цьому Євросоюз допоможе з фінансуванням охорони литовсько-російського кордону.