Понад 200 пожежників гасять велику пожежу на Криті, евакуйовані жителі

Понад 200 пожежників на південному грецькому острові Крит продовжують боротьбу з великою лісовою пожежею, яка змусила владу евакуювати мешканців одного села і підготувати до евакуації інші.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

За інформацією пожежної служби, єдиного активного фронту пожежі немає, але є розрізнені спалахи, з якими борються підкріплені сили.

Пожежна служба повідомила в середу, що 222 пожежники борються з полум'ям в районі Ретімно на заході Криту, в тому числі 32 прилетіли з інших частин Греції.

Реклама:

Не було негайних повідомлень про пошкодження будинків або постраждалих, але мешканців невеликого села Агіа Параскеві евакуювали з міркувань обережності. Мешканців трьох сусідніх сіл також попередили, щоб вони були готові покинути свої домівки у разі необхідності.

Вогонь вирував у чагарниках та оливкових гаях, його розганяв сильний вітер.

Цього літа по всій Греції спалахнуло понад 2 000 лісових пожеж, і влада попереджає, що це літо має найвищий рівень пожежної небезпеки за останні два десятиліття. Це сталося тому, що м'яка суха зима, за якою послідувала суха спекотна весна, залишила рослинність по всій країні сухою, що сприяло швидкому поширенню вогню.

Через пожежу раніше закривали великий прикордонний пункт між Грецією та Північною Македонією.

Механізм цивільного захисту ЄС був активований минулого тижня для боротьби з лісовими пожежами, що охопили південно-східну Європу.