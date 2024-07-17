Через пожежі закрили великий прикордонний пункт між Грецією та Північною Македонією

Великий прикордонний перехід між Грецією та Північною Македонією, що є популярним серед туристів, закрили у середу через пожежі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Міністерство внутрішніх справ Північної Македонії заявило, що закриття переходу між селом Богородиця та грецьким містом Євзоні пов'язано із пожежами.

"Ми закликаємо громадян не їхати в напрямку кордону, поки не буде оголошено, що пожежу загасили й рух нормалізували", – йдеться в заяві відомства.

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За даними поліції Північної Македонії, ця ділянка кордону є популярною серед туристів, які подорожують до Греції на автомобілях: у літній високий сезон через неї щодня проїжджає до 20 тисяч осіб.

Водночас грецька пожежна служба повідомила, що для боротьби з вогнем мобілізували 39 пожежників на 12 пожежних машинах та одному гелікоптері.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що територію накрив дим, в той час як десятки автомобілів, швидше за все, застрягли з боку Північної Македонії.

За останній тиждень Північна Македонія постраждала від низки лісових пожеж, а влада намагається стримати вогонь на тлі тривалої спеки з температурою понад 40 градусів.

Раніше повідомляли, що ЄС залучив свій Механізм цивільного захисту у відповідь на термінові прохання про допомогу в боротьбі з сильними лісовими пожежами від Північної Македонії і Болгарії.

Північна Македонія отримає на допомогу один гелікоптер від Сербії, два гелікоптери від Словенії, два літаки і один гелікоптер від Туреччини, а також один літак з пожежного флоту ЄС з Хорватії.

Нагадаємо, перед тим стало відомо, що на тлі пожеж, спричинених літньою спекою, Північна Македонія попросила про пожежні вертольоти, зокрема, у Сербії.

Водночас Греція обмежила допуск туристів до всесвітньо відомого Акрополя з полудня до 17:00 через екстремальну спеку.