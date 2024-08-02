ЄС розповів про допомогу в боротьбі з лісовими пожежами на Балканах

Механізм цивільного захисту ЄС був активований на цьому тижні для боротьби з лісовими пожежами, що охопили південно-східну Європу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Єврокомісії.

"У постійній боротьбі з лісовими пожежами Механізм цивільного захисту ЄС відреагував негайно. Я вдячний державам-членам, які надіслали допомогу – це солідарність ЄС на практиці!" – заявив комісар з питань управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич заявив:

На прохання Північної Македонії про допомогу Німеччина та Швеція мобілізували по 2 літаки зі свого флоту рятувальних служб. Цю допомогу доповнили Чехія, надавши 1 гелікоптер, та Словенія, надавши 2 гелікоптери. Крім того, до Північної Македонії було направлено офіцера зв'язку з Координаційного центру ЄС з реагування на надзвичайні ситуації.

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До Болгарії, у відповідь на активацію Механізму, Греція і Франція направили по 2 літаки. Крім того, 2 літаки Швеції доповнили реагування.

Нарешті, для підтримки Албанії в боротьбі з лісовими пожежами були розгорнуті 2 літаки від Італії.

Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації продовжує уважно стежити за ситуацією, забезпечуючи швидке розгортання подальшої допомоги в разі потреби.

Як відомо, у спекотні місяці від лісових пожеж потерпають усі південні країни Європи. У Греції за цей сезон сталися вже сотні лісових пожеж. Через одну з них закривали великий прикордонний пункт між Грецією та Північною Македонією.

Цього тижня одразу з кількома пожежами борються на півдні Хорватії, в Іспанії, у Північній Македонії.