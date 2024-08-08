Более 200 пожарных тушат крупный пожар на Крите, эвакуировали село

Более 200 пожарных на южном греческом острове Крит продолжают борьбу с крупным лесным пожаром, который заставил власти эвакуировать жителей одного села и подготовить к эвакуации другие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

По информации пожарной службы, единого активного фронта пожара нет, но есть разрозненные вспышки, с которыми борются подкрепленные силы.

Пожарная служба сообщила в среду, что 222 пожарных борются с пламенем в районе Ретимно на западе Крита, в том числе 32 прилетели из других частей Греции.

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Не было немедленных сообщений о повреждении домов или пострадавших, но жителей небольшого села Агиа Параскеви эвакуировали из соображений предосторожности. Жителей трех соседних сел также предупредили, чтобы они были готовы покинуть свои дома в случае необходимости.

Огонь бушевал в кустарниках и оливковых рощах, его разгонял сильный ветер.

Этим летом по всей Греции вспыхнуло более 2 тысяч лесных пожаров, и власти предупреждают, что этим летом – самый высокий уровень пожарной опасности за последние два десятилетия. Это произошло потому, что мягкая сухая зима, за которой последовала сухая жаркая весна, оставила растительность по всей стране сухой, что способствовало быстрому распространению огня.

Из-за пожара ранее закрывали крупный пограничный пункт между Грецией и Северной Македонией.

Механизм гражданской защиты ЕС был активирован на прошлой неделе для борьбы с лесными пожарами, охватившими юго-восточную Европу.