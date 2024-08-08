В Италии погиб альпинист в результате падения с горы

Итальянский альпинист погиб в среду после падения с Пирамиды Калькайрес – вершины у подножия массива Монблан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Несчастный случай произошел на высоте около 2600 метров.

Вместе с погибшим альпинистом был его соотечественник, который не пострадал.

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Они спускались по ложному маршруту и попали в грозу, сообщили в альпийской спасательной службе Valle d'Aosta, которая находилась на месте происшествия.

Мужчина упал с высоты около 200 метров по неустановленным причинам.

Другой альпинист поднял тревогу и был доставлен в Курмайор в распоряжение альпийской спасательной службы Entrèves.

В понедельник стало известно, что во Французских Альпах произошел обвал льда с горы, на которую в то время как раз поднимались несколько групп альпинистов.

А в конце июня возле Монблана, самой высокой вершины Западной Европы, погибли четверо альпинистов.