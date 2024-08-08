Air France продовжує призупинення польотів до Лівану

Французька авіакомпанія Air France продовжила призупинення польотів між Парижем і Бейрутом щонайменше до неділі, 11 серпня, "через ситуацію з безпекою" в Лівані.

Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".

Авіакомпанія Air France та її дочірня компанія-лоукостер Transavia припинили польоти до ліванської столиці з 29 липня після того, як Ізраїль пообіцяв вжити заходів у відповідь на ракетний обстріл з Лівану, внаслідок якого загинули 12 осіб на Голанських висотах.

Лоукостер Transavia також продовжив призупинення польотів до неділі.

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"Відновлення польотів буде залежати від подальшої оцінки ситуації на місці. Air France ще раз наголошує, що безпека її клієнтів та екіпажів є її топпріоритетом", – зазначили в авіакомпанії.

Ліванське угруповання "Хезболла" майже щодня обмінюється вогнем з Ізраїлем через лівано-ізраїльський кордон.

Як відомо, через очікувану атаку Ірану і його проксі-сил проти Ізраїлю рейси до Лівану, а іноді й Ізраїлю призупинили низка авіаліній, а багато держав закликали своїх громадян виїздити з Лівану.

Напередодні німецька авіакомпанія Lufthansa з міркувань безпеки скасувала низку рейсів у близькосхідному напрямку.