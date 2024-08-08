Air France продовжує призупинення польотів до Лівану
Французька авіакомпанія Air France продовжила призупинення польотів між Парижем і Бейрутом щонайменше до неділі, 11 серпня, "через ситуацію з безпекою" в Лівані.
Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".
Авіакомпанія Air France та її дочірня компанія-лоукостер Transavia припинили польоти до ліванської столиці з 29 липня після того, як Ізраїль пообіцяв вжити заходів у відповідь на ракетний обстріл з Лівану, внаслідок якого загинули 12 осіб на Голанських висотах.
Лоукостер Transavia також продовжив призупинення польотів до неділі.
"Відновлення польотів буде залежати від подальшої оцінки ситуації на місці. Air France ще раз наголошує, що безпека її клієнтів та екіпажів є її топпріоритетом", – зазначили в авіакомпанії.
Ліванське угруповання "Хезболла" майже щодня обмінюється вогнем з Ізраїлем через лівано-ізраїльський кордон.
Як відомо, через очікувану атаку Ірану і його проксі-сил проти Ізраїлю рейси до Лівану, а іноді й Ізраїлю призупинили низка авіаліній, а багато держав закликали своїх громадян виїздити з Лівану.
Напередодні німецька авіакомпанія Lufthansa з міркувань безпеки скасувала низку рейсів у близькосхідному напрямку.