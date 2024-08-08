Air France продолжает приостановку полетов в Ливан

Французская авиакомпания Air France продолжила приостановку полетов между Парижем и Бейрутом как минимум до воскресенья, 11 августа, "из-за ситуации с безопасностью" в Ливане.

Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Авиакомпания Air France и ее дочерняя компания-лоукостер Transavia прекратили полеты в ливанскую столицу с 29 июля после того, как Израиль пообещал принять меры в ответ на ракетный обстрел из Ливана, в результате которого погибли 12 человек на Голанских высотах.

Лоукостер Transavia также продлил приостановку полетов до воскресенья.

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"Возобновление полетов будет зависеть от дальнейшей оценки местной ситуации. Air France еще раз подчеркивает, что безопасность ее клиентов и экипажей является ее топ-приоритетом", – отметили в авиакомпании.

Ливанская группировка "Хезболла" почти ежедневно обменивается огнем с Израилем через ливано-израильскую границу.

Как известно, из-за ожидаемой атаки Ирана и его прокси-сил против Израиля рейсы в Ливан, а иногда и Израиль приостановили ряд авиалиний, а многие государства призвали своих граждан выезжать из Ливана.

Накануне немецкая авиакомпания Lufthansa из соображений безопасности отменила ряд рейсов в ближневосточном направлении.