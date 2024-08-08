Air France продолжает приостановку полетов в Ливан
Французская авиакомпания Air France продолжила приостановку полетов между Парижем и Бейрутом как минимум до воскресенья, 11 августа, "из-за ситуации с безопасностью" в Ливане.
Об этом сообщило агентство AFP, пишет "Европейская правда".
Авиакомпания Air France и ее дочерняя компания-лоукостер Transavia прекратили полеты в ливанскую столицу с 29 июля после того, как Израиль пообещал принять меры в ответ на ракетный обстрел из Ливана, в результате которого погибли 12 человек на Голанских высотах.
Лоукостер Transavia также продлил приостановку полетов до воскресенья.
"Возобновление полетов будет зависеть от дальнейшей оценки местной ситуации. Air France еще раз подчеркивает, что безопасность ее клиентов и экипажей является ее топ-приоритетом", – отметили в авиакомпании.
Ливанская группировка "Хезболла" почти ежедневно обменивается огнем с Израилем через ливано-израильскую границу.
Как известно, из-за ожидаемой атаки Ирана и его прокси-сил против Израиля рейсы в Ливан, а иногда и Израиль приостановили ряд авиалиний, а многие государства призвали своих граждан выезжать из Ливана.
Накануне немецкая авиакомпания Lufthansa из соображений безопасности отменила ряд рейсов в ближневосточном направлении.