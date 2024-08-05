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В Італії починається "найспекотніший період літа" з температурами до 40℃

Новини — Понеділок, 5 серпня 2024, 10:27 — Марія Ємець

З понеділка в Італії посилиться спека і наступні десять днів можуть стати найспекотнішим періодом літа 2024 року.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Починаючи з 5 серпня температура повітря над територією Італії буде поступово зростати і спека досягне піку 13-14 серпня. 

У Римі вже з п’ятниці цього тижня очікують до 38℃, ще у багатьох містах – 35-38℃,

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у Флоренції стовпчик термометра може піднятися до 40℃.

Загалом у середземноморських країнах Європи вже неодноразово за це літо бували періоди екстремальної спеки. У Греції в такі дні встановлювали обмеження на роботу надворі у денний час та закривали для відвідувачів популярні історичні пам’ятки, зокрема Акрополь. 

На італійській Сицилії три роки тому встановили європейський рекорд спеки – 48,8 градуса за Цельсієм. Через зміну клімату на острові стурбовані можливістю зникнення традиційної породи кіз, яким тепер не вистачає води і пасовищ. 

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Італія ЄвроЖиття
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