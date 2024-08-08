Францию вслед за Италией накрывает экстремальная жара
Территорию Франции вслед за Италией накрывает экстремальная жара, на юге температуры должны превысить 40°C.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Жара придет во Францию начиная с пятницы 9 августа и охватит большую часть территории страны, но, по прогнозам, не должна длиться долго.
Метеорологическое ведомство предупредило, что самые жаркие дни придутся на период с субботы по понедельник. Местами на юге столбик термометра может днем превышать 40°C, а ночью опускаться лишь чуть ниже 30°C. Даже в Париже ночные температуры ожидаемо будут выше 20°C, что называют тропическими ночами.
С понедельника должно наступить постепенное снижение температуры с приходом атмосферного фронта, что будет сопровождаться грозами.
В Италии волна жары началась еще с понедельника, прогнозировали, что эта неделя может стать самым жарким периодом лета.
Тем временем на греческом Крите более 200 пожарных тушат крупный лесной пожар, эвакуировали жителей одной деревни.