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Францию вслед за Италией накрывает экстремальная жара

Новости — Четверг, 8 августа 2024, 14:56 — Мария Емец

Территорию Франции вслед за Италией накрывает экстремальная жара, на юге температуры должны превысить 40°C.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Жара придет во Францию начиная с пятницы 9 августа и охватит большую часть территории страны, но, по прогнозам, не должна длиться долго.

Метеорологическое ведомство предупредило, что самые жаркие дни придутся на период с субботы по понедельник. Местами на юге столбик термометра может днем превышать 40°C, а ночью опускаться лишь чуть ниже 30°C. Даже в Париже ночные температуры ожидаемо будут выше 20°C, что называют тропическими ночами.

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С понедельника должно наступить постепенное снижение температуры с приходом атмосферного фронта, что будет сопровождаться грозами.

В Италии волна жары началась еще с понедельника, прогнозировали, что эта неделя может стать самым жарким периодом лета.

Тем временем на греческом Крите более 200 пожарных тушат крупный лесной пожар, эвакуировали жителей одной деревни.

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Франция ЕвроЖизнь
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