Швеция и Дания углубляют сотрудничество для борьбы с преступностью

Швеция и Дания объявили об углублении сотрудничества для противодействия преступности и для этого разместят представителей полиции на территории друг друга.

Об этом сообщает SVT , пишет "Европейская правда".

В шведском Мальме начнет работать специальный представитель полиции Дании, тогда которую в Копенгаген отправится представитель шведской полиции. Кроме того, допускают восстановление пограничного контроля.

Правительства двух скандинавских стран договорились о таких шагах на фоне серии серьезных инцидентов в Дании, подозреваемыми в которых являются шведы юного возраста.

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"Сейчас самое важное – прекратить ситуацию, когда шведских подростков используют для "заданий" на территории Дании", – заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгаард.

Только на этой неделе сообщили о серии задержаний шведских граждан, которых подозревают в причастности к серьезным правонарушениям в Дании.

Так, двух 25-летних шведов датская полиция догнала уже на территории Швеции по подозрениям в причастности к подрыву торгового киоска в Копенгагене. Швеция экстрадирует их для расследования.

Также на этой неделе задержали 17-летнего подростка из Швеции по подозрению в покушении на убийство после того, как в Копенгагене стреляли в 18-летнего.

Еще двух несовершеннолетних шведов, 16 и 17 лет, задержали по подозрению в причастности к стрельбе в Копенгагене на прошлой неделе.

В июле на вокзале Стокгольма задержали двух человек, которые везли взрывчатку.