Во французских Альпах прекратили поиски двух немецких альпинистов

Поиски двух немецких альпинистов, которые попали под обвал ледника в начале недели, прекращают, их будут считать погибшими.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Заместитель прокурора в Бонвилле объявил, что принято решение прекратить поиски двух немецких альпинистов, которые с ночи на 5 августа считаются пропавшими.

Спасатели и следователи пришли к выводу, что альпинисты скорее всего похоронены под снегом в глубине трещины в леднике.

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Один из альпинистов, который попал в лавину – итальянский гид – вскоре перед тем сделал фото обстановки позади себя, и на нем можно видеть в связке двух альпинистов. Цвет их одежды и снаряжения соответствует тому, что известно о пропавших немцах, и следователи почти стопроцентно уверены, что это именно они.

Из того, где после схода лавины оказался итальянец, которому посчастливилось выжить, следователи предполагают, что этих двух альпинистов затянуло в ледниковую трещину, где они могут лежать долгими десятилетиями, если только естественное движение ледника не вынесет их на поверхность.

Напомним, в этом инциденте в ночь с 4 на 5 августа в районе Монблан-дю-Такуль также погиб 57-летний француз, еще нескольких альпинистов госпитализировали.

В итальянской части Альп в среду также погиб альпинист.