Глава МВС Австрії про зірваний теракт на концерті Тейлор Свіфт: Ситуація була серйозною

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, коментуючи зірвані теракти на концертах Тейлор Свіфт, заявив, що ситуація "була серйозною".

Про це він сказав на пресконференції, присвяченій поточному стану розслідуванню, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Presse.

За словами міністра, небезпека, яку становить ісламістський екстремізм, значно зросла в Європі після нападу ХАМАС на Ізраїль, і Австрія не є винятком.

"Ситуація була серйозною, ситуація є серйозною. Але трагедії вдалось запобігти", – зазначив Карнер.

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Він підкреслив, що великі концерти часто є улюбленою мішенню ісламістських терористів, тому очільник МВС розуміє рішення організаторів скасувати захід.

Три концерти Свіфт у Відні, які мали зібрати 195 тисяч глядачів, були скасовані пізно ввечері в середу після того, як уряд повідомив про запланований напад.

Також повідомляли, що під час обшуку в помешканні 19-річного підозрюваного знайшли хімічні речовини.

Згодом стало відомо, що підозрюваний зізнався у своїх намірах.