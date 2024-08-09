Трамп і Гарріс погодились щодо перших дебатів 10 вересня на ABC News

Телеканал ABC News заявив, що проведе перші дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс 10 вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Телеканал підтвердив проведення дебатів у пості на X (Twitter) після того, як Трамп заявив у четвер, що готовий провести дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії кілька разів до виборів у листопаді.

"Ми думаємо, що ми повинні провести дебати тричі", – сказав Трамп, запропонувавши додаткові дебати, які, за його словами, будуть організовані Fox News і NBC відповідно.

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Гарріс підтвердила, що візьме участь у дебатах на ABC, перебуваючи на заході в Мічигані в четвер, а пізніше сказала, що буде відкрита для додаткових дебатів.

Телеканал повідомив, що дебати модеруватимуть ведучий і керуючий редактор програми World News Tonight Девід М'юїр та ведучий програми ABC News Live Prime Лінсі Девіс.

"Я з нетерпінням чекаю дебатів з Дональдом Трампом, і у нас є дата 10 вересня. Я чула, що він нарешті погодився на них, і я з нетерпінням чекаю на них", – сказала Гарріс на заході в Детройті.

Трамп, кандидат від Республіканської партії, провів дебати з президентом Джо Байденом один раз у червні.

Вони мали зустрітися знову 10 вересня, але Байден зняв свою кандидатуру з президентських перегонів після катастрофічного виступу проти Трампа під час теледебатів. Це відкрило шлях для Гарріс на виборах.

Підтвердження проведення дебатів на телеканалі ABC знаменує собою кінець суперечкам.

Раніше Трамп заявив, що погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News.

Однак у штабі Гарріс заявили, що не погодяться на цю пропозицію, наполягаючи на проведенні дебатів на каналі ABC News 10 вересня, як було погоджено раніше.

Трамп повідомив, що CBS проведе дебати між двома кандидатами у віцепрезиденти, республіканцем Джей Ді Венсом і демократом Тімом Волзом.