Трамп и Харрис договорились о первых дебатах 10 сентября на ABC News

Телеканал ABC News заявил, что проведет первые дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис 10 сентября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Телеканал подтвердил проведение дебатов в посте на X (Twitter) после того, как Трамп заявил в четверг, что готов провести дебаты со своей соперницей от Демократической партии несколько раз до выборов в ноябре.

"Мы думаем, что мы должны провести дебаты трижды", – сказал Трамп, предложив дополнительные дебаты, которые, по его словам, будут организованы Fox News и NBC соответственно.

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Харрис подтвердила, что примет участие в дебатах на ABC, находясь на мероприятии в Мичигане в четверг, а позже сказала, что будет открыта для дополнительных дебатов.

Телеканал сообщил, что дебаты будут модерировать ведущий и управляющий редактор программы World News Tonight Дэвид Мьюир и ведущий программы ABC News Live Prime Линси Дэвис.

"Я с нетерпением жду дебатов с Дональдом Трампом, и у нас есть дата 10 сентября. Я слышала, что он наконец согласился на них, и я с нетерпением жду их", – сказала Харрис на мероприятии в Детройте.

Трамп, кандидат от Республиканской партии, провел дебаты с президентом Джо Байденом один раз в июне.

Они должны были встретиться снова 10 сентября, но Байден снял свою кандидатуру с президентской гонки после катастрофического выступления против Трампа во время теледебатов. Это открыло путь для Харрис на выборах.

Подтверждение проведения дебатов на телеканале ABC знаменует собой конец спорам.

Ранее Трамп заявил, что согласился на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News.

Однако в штабе Харрис заявили, что не согласятся на это предложение, настаивая на проведении дебатов на канале ABC News 10 сентября, как было согласовано ранее.

Трамп сообщил, что CBS проведет дебаты между двумя кандидатами в вице-президенты, республиканцем Джей Ди Вэнсом и демократом Тимом Уолзом.