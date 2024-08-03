Трамп заявив, що домовився з Fox News про дебати з Гарріс

Колишній президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що погодився на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс 4 вересня на заході, який модеруватиме телеканал Fox News.

Про це повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Якщо це станеться, то це будуть другі президентські дебати в цьому виборчому циклі і перші між Трампом і новою кандидаткою від Демократичної партії.

Згідно з повідомленням Трампа на його сторінці в соціальній мережі Truth Social, дебати відбудуться в місці, яке буде визначено пізніше. Вони пройдуть в Пенсильванії – одному з ключових штатів, перемога у якому може допомогти вирішити долю виборів.

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Поки незрозуміло, чи погодилася Гарріс на дебати та їхні умови. Представники її кампанії не відповіли виданню на запити про коментарі.

Трамп заявив, що дебати на Fox News відбудуться в присутності живої аудиторії. Попередні дебати між президентом Байденом і Трампом відбулися в порожньому приміщенні. Хоча кампанії погодили формат перших дебатів, Трамп раніше нарікав на відсутність натовпу.

Трамп також заявив, що "повністю готовий прийняти" Гарріс як нову кандидатку від демократів.

2 серпня віцепрезидентка США Камала Гарріс залучила достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, аби отримати номінацію на президентські вибори.

Остаточні результати голосування делегатів Демпартії стануть відомі в ніч проти вівторка, 6 серпня, за Києвом.

Наступного тижня Гарріс проведе передвиборчі заходи у ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти, імені якого поки не назвали.

Але ЗМІ припускають, що ним стане губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.