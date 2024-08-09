CNN: США считают, что "Хезболла" готова ударить по Израилю независимо от Ирана

Ливанская боевая группировка "Хезболла" стремится нанести удар по Израилю в ближайшие дни независимо от того, что намерен сделать Иран.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на военные источники в США, пишет "Европейская правда".

Как сообщили телеканалу два собеседника, знакомые с разведданными, все больше похоже на то, что "Хезболла" может нанести удар по Израилю первой.

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По словам одного из источников, ливанская боевая группировка продвигается быстрее Ирана в своем планировании и стремится нанести удар по Израилю в ближайшие дни.

Иран тем временем, похоже, все еще работает над тем, как он ответит Израилю на убийство политического лидера ХАМАС в Тегеране, сообщили телеканалу несколько официальных лиц.

Один американский военный чиновник сообщил, что Иран осуществил некоторые, но не все приготовления, которые США ожидали увидеть накануне большого удара по Израилю.

Учитывая близость Ливана к Израилю, "Хезболла" может действовать практически без предупреждения, сказал второй собеседник, знакомый с разведданными – чего нельзя сказать об Иране.

Непонятно, координируют ли Иран и "Хезболла", главная иранская марионетка, свои действия относительно возможного нападения на Израиль сейчас, добавил источник. Среди некоторых чиновников существует мнение, что они могут не до конца согласовывать свои действия в будущем.

На прошлой неделе Израиль убил в Ливане военного топ-командира "Хезболлы" Фуада Шукра. На следующий день Израиль, как считается, убил политического лидера ХАМАС в Тегеране. Израиль не подтвердил и не опроверг свою причастность.

Призывая к спокойствию на Ближнем Востоке, руководители США заявили, что они и их союзники оказывают прямое давление на Израиль, Иран и другие страны, чтобы избежать эскалации конфликта.

Также около десятка истребителей F/A-18 с авианосца США "Теодор Рузвельт" перелетели на военную базу на Ближнем Востоке.