Іспанський суддя вимагає пояснень щодо втечі Пучдемона

У п'ятницю провідний іспанський суддя зажадав від поліції та уряду пояснень щодо того, як екслідер Каталонії Карлес Пучдемон зміг повернутися до Іспанії, незважаючи на ордер на арешт, і знову зникнути.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Суддя Верховного суду Пабло Льярена, який видав ордер на арешт Пучдемона, звернувся за відповідями саме до регіональної поліції Каталонії, Mossos d'Esquadra.

Пучдемон, який втік за кордон після того, як очолив невдалу спробу проголошення незалежності Каталонії у 2017 році, всупереч ордеру повернувся до Іспанії в четвер, щоб виступити з промовою перед тисячами людей в Барселоні.

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Регіональна поліція Каталонії заявила, що заарештувала двох своїх співробітників, в тому числі одного з них – власника автомобіля, на якому Пучдемон втік з місця події.

Поліція, яка розпочала розшук 61-річного Пучдемона, заперечує будь-яку змову з його оточенням і наполягає на тому, що офіцери планували заарештувати його "в найбільш сприятливий час, щоб не викликати громадських заворушень".

Пучдемон "скористався великою кількістю людей навколо нього і втік з місця події на автомобілі, який намагалися зупинити співробітники поліції, але їм це не вдалося, заявили в поліції в четвер.

Суддя Льярена також попросив у Міністерства внутрішніх справ деталі плану його арешту на кордоні, а також "накази, які були віддані" для захоплення політика "після його втечі", згідно з документами, оприлюдненими Верховним судом.

Суддя також зажадав назвати імена "агентів, відповідальних за розробку операції, відповідальних за її схвалення і тих, кому було доручено її виконання або оперативне розгортання".

Генеральний секретар партії Junts Жорді Туруль заявив, що Карлес Пучдемон у п'ятницю повертається до Бельгії.