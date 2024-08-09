Испанский судья требует объяснений по поводу побега Пучдемона

В пятницу ведущий испанский судья потребовал от полиции и правительства объяснений относительно того, как экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон смог вернуться в Испанию, несмотря на ордер на арест, и снова исчезнуть.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Судья Верховного суда Пабло Льярена, который выдал ордер на арест Пучдемона, обратился за ответами именно к региональной полиции Каталонии, Mossos d'Esquadra.

Пучдемон, который сбежал за границу после того, как возглавил неудачную попытку провозглашения независимости Каталонии в 2017 году, вопреки ордеру вернулся в Испанию в четверг, чтобы выступить с речью перед тысячами людей в Барселоне.

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Региональная полиция Каталонии заявила, что арестовала двух своих сотрудников, в том числе одного из них – владельца автомобиля, на котором Пучдемон скрылся с места происшествия.

Полиция, которая начала розыск 61-летнего Пучдемона, отрицает какой-либо сговор с его окружением и настаивает на том, что офицеры планировали арестовать его "в наиболее благоприятное время, чтобы не вызвать общественных беспорядков".

Пучдемон "воспользовался большим количеством людей вокруг него" и скрылся с места происшествия на автомобиле, который пытались остановить сотрудники полиции, но им это не удалось, заявили в полиции в четверг.

Судья Льярена также попросил у Министерства внутренних дел детали плана его ареста на границе, а также "приказы, которые были отданы" для захвата политика "после его побега", согласно документам, обнародованным Верховным судом.

Судья также потребовал назвать имена "агентов, ответственных за разработку операции, ответственных за ее одобрение и тех, кому было поручено ее выполнение или оперативное развертывание".

Генеральный секретарь партии Junts Жорди Туруль заявил, что Карлес Пучдемон в пятницу возвращается в Бельгию.