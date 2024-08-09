В центрі Праги від падіння шматка карниза загинув український лікар

У центрі Праги в четвер з даху будинку впав шматок карниза і вбив чоловіка на трамвайній зупинці, загиблим виявився український лікар.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Prague International.

Трагедія сталася в четвер, 8 серпня, на трамвайній зупинці на вулиці Lazarská. Під час дуже сильної зливи й вітру шматок карниза відвалився від історичної будівлі, пробив скляний дах зупинки і смертельно поранив чоловіка, який був під ним. Чоловік загинув на місці від черепно-мозкової травми.

фото ČTK

Загиблим виявився український лікар Віталій Славнов. Про це повідомив у соцмережах його друг Олександр Слемзін.

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"Я не знаю, що сказати… Видатний хірург, батько трьох дітей, фундатор унікальної медичної клініки в Одесі. Найсвітлішої душі людина і справжній чоловік… Хлопцеві 45 років, він міг би врятувати ще стільки життів", – написав він.

На місці працювали пожежники, вони перевірили надійність фасаду, щоб не допустити падіння інших його частин. В результаті демонтували з карниза близько 100 кілограмів нестабільного матеріалу, який теж міг обвалитися.

Поліція розпочала розслідування надзвичайної ситуації як заподіяння смерті з недбалості.

За словами власника, будинок був нещодавно відремонтований і належним чином обслуговувався. Інженер-будівельник, з яким зв'язалося ČTK, сказав, що подібні аварії зазвичай спричинені кількома факторами, такими як вібрація від трамваїв у поєднанні з корозією матеріалу.

Наприкінці липня у турецькому місті Аланія сталася смертельна ДТП за участю пішохода і мотоцикліста, у ній загинула громадянка України.

Перед цим у ДТП з мікроавтобусом у Польщі під кордоном з Німеччиною постраждали 9 українців, у тому числі діти.