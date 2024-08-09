В центре Праги в результате падения куска карниза погиб украинский врач

В центре Праги в четверг с крыши дома упал кусок карниза и убил мужчину на трамвайной остановке, погибшим оказался украинский врач.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Трагедия произошла в четверг, 8 августа, на трамвайной остановке на улице Lazarská. Во время сильного ливня и ветра кусок карниза отвалился от исторического здания, пробил стеклянную крышу остановки и смертельно ранил стоявшего под ней мужчину. Мужчина погиб на месте от черепно-мозговой травмы.

фото ČTK

Погибшим оказался украинский врач Виталий Славнов. Об этом сообщил в соцсетях его друг Александр Слемзин.

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"Я не знаю, что сказать... Выдающийся хирург, отец троих детей, основатель уникальной медицинской клиники в Одессе. Светлейшей души человек и настоящий мужчина... Парню 45 лет, он мог бы спасти еще столько жизней", – написал он.

На месте работали пожарные, они проверили надежность фасада, чтобы не допустить падения других его частей. В результате демонтировали с карниза около 100 килограммов нестабильного материала, который тоже мог обвалиться.

Полиция начала расследование чрезвычайной ситуации как причинение смерти в результате халатности.

По словам владельца, дом был недавно отремонтирован и должным образом обслуживался. Инженер-строитель, с которым связалось ČTK, сказал, что подобные аварии обычно вызваны несколькими факторами, такими как вибрация от трамваев в сочетании с коррозией материала.

В конце июля в турецком городе Алания произошло смертельное ДТП с участием пешехода и мотоциклиста, в нем погибла гражданка Украины.

Перед этим в ДТП с микроавтобусом в Польше под границей с Германией пострадали 9 украинцев, в том числе дети.