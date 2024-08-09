Китай поскаржився в СОТ на тарифи Євросоюзу на електромобілі

Китай подав скаргу до Світової організації торгівлі через рішення Європейського Союзу про запровадження тарифів у розмірі понад 37% на електромобілі китайського виробництва.

Про це Міністерство торгівлі Китаю оголосило в п’ятницю, 9 серпня, пише "Європейська правда".

Китайська влада заявила, що скарга на ЄС покликана "захистити права та інтереси розвитку галузі електромобілів та глобального співробітництва у сфері "зеленої" трансформації".

"Попереднє рішення ЄС не має фактичного та правового підґрунтя, серйозно порушує правила СОТ та підриває загальну ситуацію глобального співробітництва у боротьбі зі зміною клімату", – вважає Мінторгівлі Китаю, яке закликає Брюссель "негайно" скасувати рішення.

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У липні Євросоюз оголосив про тимчасові тарифи в розмірі до 37,6% на електромобілі, вироблені в Китаї, заявивши, що вони отримують несправедливу вигоду від державних субсидій й цим підривають європейський ринок.

Цей крок послідував за рішенням США різко підвищити мита на низку китайських товарів.

Китай та Євросоюз мають час до початку листопада, щоб спробувати вирішити розбіжності, після чого тарифи набудуть чинності.

У відповідь Китай розпочав розслідування щодо експорту французького коньяку та європейської свинини, що теоретично може перерости в економічно шкідливу торговельну війну з ЄС. Ці кроки ще більше поглиблюють протиріччя у відносинах між Пекіном та Брюсселем.