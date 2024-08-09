Китай пожаловался в ВТО на тарифы Евросоюза на электромобили

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию из-за решения Европейского Союза о введении тарифов в размере более 37% на электромобили китайского производства.

Об этом Министерство торговли Китая объявило в пятницу, 9 августа, пишет "Европейская правда".

Китайские власти заявили, что жалоба на ЕС призвана "защитить права и интересы развития отрасли электромобилей и глобального сотрудничества в сфере "зеленой" трансформации".

"Предыдущее решение ЕС не имеет фактического и правового основания, серьезно нарушает правила ВТО и подрывает общую ситуацию глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата", – считает Минторговли Китая, которое призывает Брюссель "немедленно" отменить решение.

Реклама:

В июле Евросоюз объявил о временных тарифах в размере до 37,6% на электромобили, произведенные в Китае, заявив, что они получают несправедливую выгоду от государственных субсидий и этим подрывают европейский рынок.

Этот шаг последовал за решением США резко повысить пошлины на ряд китайских товаров.

У Китая и Евросоюза есть время до начала ноября, чтобы попытаться решить разногласия, после чего тарифы вступят в силу.

В ответ Китай начал расследование в отношении экспорта французского коньяка и европейской свинины, что теоретически может перерасти в экономически вредную торговую войну с ЕС. Эти шаги еще больше углубляют противоречия в отношениях между Пекином и Брюсселем.