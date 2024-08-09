Міністр оборони Нідерландів відреагував на удар РФ по торговому центру у Костянтинівці

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що удар російської армії по супермаркету у Костянтинівці – чергове нагадування про те, чому союзники мають підтримувати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Брекельманс опублікував фрагмент відео з місця події, зазначивши, що внаслідок удару загинули щонайменш десять людей.

Opnieuw een gruwelijke Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne, ditmaal met minstens 10 doden.



Iedere dag herinnert Rusland ons waarom we Oekraïne militair moeten blijven steunen.



En waarom we voor onze veiligheid de Russische agressie ver op afstand moeten houden. pic.twitter.com/c3btxz0VyK Реклама: August 9, 2024

"Щоденно Росія нагадує нам, чому ми повинні продовжувати надавати Україні військову підтримку. І чому задля нашої безпеки ми маємо тримати російську агресію якомога далі", – зазначив він.

Як повідомляли, вдень 9 серпня сили РФ поцілили у супермаркет в Костянтинівці, зруйноване у тому числі відділення "Нової пошти".

За останніми повідомленнями, загинули 11 осіб і 37 постраждали. У приміщенні продовжують гасити пожежу.

Також пошкоджені житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.

Нагадаємо, Рубен Брекельманс та міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп здійснили свій перший закордонний візит в Україну – за лічені дні після складання присяги.

Читайте інтерв’ю з очільником Міноборони Нідерландів під час цього візиту про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ.