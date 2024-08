Міністр оборони Нідерландів відреагував на удар РФ по торговому центру у Костянтинівці

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що удар російської армії по супермаркету у Костянтинівці – чергове нагадування про те, чому союзники мають підтримувати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Брекельманс опублікував фрагмент відео з місця події, зазначивши, що внаслідок удару загинули щонайменш десять людей.

Opnieuw een gruwelijke Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne, ditmaal met minstens 10 doden.



Iedere dag herinnert Rusland ons waarom we Oekraïne militair moeten blijven steunen.



En waarom we voor onze veiligheid de Russische agressie ver op afstand moeten houden. pic.twitter.com/c3btxz0VyK

