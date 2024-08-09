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Міністр оборони Нідерландів відреагував на удар РФ по торговому центру у Костянтинівці

Новини — П'ятниця, 9 серпня 2024, 17:53 — Марія Ємець

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що удар російської армії по супермаркету у Костянтинівці – чергове нагадування про те, чому союзники мають підтримувати Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Брекельманс опублікував фрагмент відео з місця події, зазначивши, що внаслідок удару загинули щонайменш десять людей. 

"Щоденно Росія нагадує нам, чому ми повинні продовжувати надавати Україні військову підтримку. І чому задля нашої безпеки ми маємо тримати російську агресію якомога далі", – зазначив він. 

Як повідомляли, вдень 9 серпня сили РФ поцілили у супермаркет в Костянтинівці, зруйноване у тому числі відділення "Нової пошти"

За останніми повідомленнями, загинули 11 осіб і 37 постраждали. У приміщенні продовжують гасити пожежу. 

Також пошкоджені житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів.

Нагадаємо, Рубен Брекельманс та міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп здійснили свій перший закордонний візит в Україну – за лічені дні після складання присяги.

Читайте інтерв’ю з очільником Міноборони Нідерландів під час цього візиту про F-16, "незворотний" шлях України до НАТО та переговори з РФ.

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Війна з РФ Нідерланди
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