Министр обороны Нидерландов отреагировал на удар РФ по торговому центру в Константиновке

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что удар российской армии по супермаркету в Константиновке – очередное напоминание о том, почему союзники должны поддерживать Украину.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Брекельманс опубликовал фрагмент видео с места происшествия, отметив, что в результате удара погибли по меньшей мере десять человек.

Opnieuw een gruwelijke Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne, ditmaal met minstens 10 doden.



Iedere dag herinnert Rusland ons waarom we Oekraïne militair moeten blijven steunen.



En waarom we voor onze veiligheid de Russische agressie ver op afstand moeten houden. pic.twitter.com/c3btxz0VyK Реклама: August 9, 2024

"Ежедневно Россия напоминает нам, почему мы должны продолжать оказывать Украине военную поддержку. И почему ради нашей безопасности мы должны держать российскую агрессию как можно дальше", – отметил он.

Как сообщалось, днем 9 августа силы РФ нанесли удар по супермаркету в Константиновке, разрушено в том числе отделение "Новой почты".

По последним сообщениям, погибли 11 человек и 37 пострадали. В помещении продолжают тушить пожар.

Также повреждены жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.

Напомним, Рубен Брекельманс и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп совершили свой первый зарубежный визит в Украину – спустя считанные дни после принятия присяги.

Читайте интервью с главой Минобороны Нидерландов во время этого визита о F-16, "необратимом" пути Украины в НАТО и переговорах с РФ.