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Министр обороны Нидерландов отреагировал на удар РФ по торговому центру в Константиновке

Новости — Пятница, 9 августа 2024, 17:53 — Мария Емец

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что удар российской армии по супермаркету в Константиновке – очередное напоминание о том, почему союзники должны поддерживать Украину.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Брекельманс опубликовал фрагмент видео с места происшествия, отметив, что в результате удара погибли по меньшей мере десять человек. 

"Ежедневно Россия напоминает нам, почему мы должны продолжать оказывать Украине военную поддержку. И почему ради нашей безопасности мы должны держать российскую агрессию как можно дальше", – отметил он.

Как сообщалось, днем 9 августа силы РФ нанесли удар по супермаркету в Константиновке, разрушено в том числе отделение "Новой почты".

По последним сообщениям, погибли 11 человек и 37 пострадали. В помещении продолжают тушить пожар.

Также повреждены жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.

Напомним, Рубен Брекельманс и министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп совершили свой первый зарубежный визит в Украину – спустя считанные дни после принятия присяги.

Читайте интервью с главой Минобороны Нидерландов во время этого визита о F-16, "необратимом" пути Украины в НАТО и переговорах с РФ.

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Война с РФ Нидерланды
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