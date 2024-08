Министр обороны Нидерландов отреагировал на удар РФ по торговому центру в Константиновке

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что удар российской армии по супермаркету в Константиновке – очередное напоминание о том, почему союзники должны поддерживать Украину.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Брекельманс опубликовал фрагмент видео с места происшествия, отметив, что в результате удара погибли по меньшей мере десять человек.

Opnieuw een gruwelijke Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne, ditmaal met minstens 10 doden.



Iedere dag herinnert Rusland ons waarom we Oekraïne militair moeten blijven steunen.



En waarom we voor onze veiligheid de Russische agressie ver op afstand moeten houden. pic.twitter.com/c3btxz0VyK

