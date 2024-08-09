На границе Италии с Францией стало меньше нелегальных мигрантов на границе Италии с Францией

Во Франции говорят о значительном спаде количества мигрантов, которые пытаются перейти итало-французскую границу.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Префект департамента Приморские Альпы заявил о значительном спаде потока мигрантов на итало-французской границе.

В среднем за период с января на границе Италии и Франции еженедельно задерживали 200-300 нелегальных мигрантов. В кризисные периоды 2023 года это могло быть количество задержанных за день. На этой неделе сообщили о 311 задержанных.

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Одной из причин является сокращение миграционных потоков в саму Италию через ее самый южный остров Лампедуза. Мигранты, которым удалось попасть в Италию, потом могут пытаться отправиться в другие страны Европы.

Мигранты, которых задерживают на границе Франции, чаще всего родом из Бангладеша, Сирии, Гвинеи, Туниса.

Береговая охрана Греции на этой неделе спасла десятки мигрантов в Средиземном море.

Тем временем пограничники Литвы будут помогать Латвии охранять границу с Беларусью, которую ежедневно пытаются пересечь несколько десятков мигрантов из третьих стран.