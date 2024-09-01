Гарріс звинуватила Трампа в "неповазі" до військового кладовища

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс розкритикувала свого суперника-республіканця Дональда Трампа за візит на Арлінгтонське національне кладовище, який його кампанія використала у передвиборчих цілях.

Про це Гарріс написала в X (Twitter), інформує "Європейська правда".

Слова віцепрезидентки стосувались візиту Трампа на кладовище у понеділок, де він взяв участь у церемонії покладання вінків на честь 13 військовослужбовців, загиблих під час виведення військ США з Афганістану в 2021 році.

Він також відвідав секцію 60 кладовища у Вірджинії, яку військові вважають священною землею.

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Федеральний закон і політика Пентагону не дозволяють проводити політичні заходи на цій ділянці, але кампанія Трампа розмістила на TikTok відео з кадрами з кладовища.

Візит Трампа викликав критику з боку деяких ветеранів та родичів солдатів.

"Дозвольте мені бути відвертою: колишній президент проявив неповагу до священної землі, і все це заради політичного трюку", – написала Гарріс.

Вона сказала, що це "урочисте місце", де вшановують пам’ять американських військових.

"Це не місце для політики", – додала Гарріс.

Нагадаємо, Камала Гарріс на з’їзді Демократів 19-22 серпня символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів.

Фактично вона почала кампанію ще наприкінці липня, коли про рішення не балотуватись на другий термін оголосив президент Джо Байден, і відтоді її рейтинг в опитуваннях стабільно зростав.

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