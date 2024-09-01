Харрис обвинила Трампа в "неуважении" к военному кладбищу

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего соперника-республиканца Дональда Трампа за визит на Арлингтонское национальное кладбище, который его кампания использовала в предвыборных целях.

Об этом Харрис написала в X (Twitter), информирует "Европейская правда".

Слова вице-президента касались визита Трампа на кладбище в понедельник, где он принял участие в церемонии возложения венков в честь 13 военнослужащих, погибших при выводе войск США из Афганистана в 2021 году.

Он также посетил секцию 60 кладбища в Вирджинии, которую военные считают священной землей.

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Федеральный закон и политика Пентагона не позволяют проводить политические мероприятия на этом участке, но кампания Трампа разместила на TikTok видео с кадрами с кладбища.

Визит Трампа вызвал критику со стороны некоторых ветеранов и родственников солдат.

"Позвольте мне быть откровенной: бывший президент проявил неуважение к священной земле, и все это ради политического трюка", – написала Харрис.

Она сказала, что это "торжественное место", где чтят память американских военных.

"Это не место для политики", – добавила Харрис.

Напомним, Камала Харрис на съезде Демократов 19-22 августа символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов.

Фактически она начала кампанию еще в конце июля, когда о решении не баллотироваться на второй срок объявил президент Джо Байден, и с тех пор ее рейтинг в опросах стабильно рос.

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