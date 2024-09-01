Харрис обвинила Трампа в "неуважении" к военному кладбищу
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего соперника-республиканца Дональда Трампа за визит на Арлингтонское национальное кладбище, который его кампания использовала в предвыборных целях.
Об этом Харрис написала в X (Twitter), информирует "Европейская правда".
Слова вице-президента касались визита Трампа на кладбище в понедельник, где он принял участие в церемонии возложения венков в честь 13 военнослужащих, погибших при выводе войск США из Афганистана в 2021 году.
Он также посетил секцию 60 кладбища в Вирджинии, которую военные считают священной землей.
Федеральный закон и политика Пентагона не позволяют проводить политические мероприятия на этом участке, но кампания Трампа разместила на TikTok видео с кадрами с кладбища.
Визит Трампа вызвал критику со стороны некоторых ветеранов и родственников солдат.
"Позвольте мне быть откровенной: бывший президент проявил неуважение к священной земле, и все это ради политического трюка", – написала Харрис.
Она сказала, что это "торжественное место", где чтят память американских военных.
"Это не место для политики", – добавила Харрис.
Напомним, Камала Харрис на съезде Демократов 19-22 августа символически приняла номинацию от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов.
Фактически она начала кампанию еще в конце июля, когда о решении не баллотироваться на второй срок объявил президент Джо Байден, и с тех пор ее рейтинг в опросах стабильно рос.
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