Лідер опозиції Німеччини продовжує тиснути на уряд щодо політики надання притулку

У Німеччині лідер опозиційного Християнського-демократичного союзу Фрідріх Мерц продовжує чинити тиск на уряд щодо заборони на прийом біженців з Сирії та Афганістану.

Його заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, останніми днями в політиці надання притулку в Німеччині намітився "деякий рух", але недостатній, оскільки велика кількість прохачів притулку становить загрозу національній безпеці.

"У Німеччину прибуває занадто багато біженців, які насправді повинні просити притулку в інших країнах", – зазначив Мерц.

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Він додав, що заходи, оголошені канцлером Олафом Шольцом, не змінять ситуації, оскільки вони "вкотре не розв'язують актуальної проблеми".

Мерц закликав до запровадження "надзвичайного національного стану", щоб скасувати закони Європейського союзу про міграцію і прискорити депортацію.

За його словами, країна вже досягла своєї межі, і тепер прохачі притулку становлять загрозу національній безпеці та громадському порядку.

Як відомо, на тлі резонансу довкола теракту у Золінгені уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.

Лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц закликав до загальної заборони на прийом людей з Сирії та Афганістану. Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт і міністр юстиції Марко Бушманн відкинули цю пропозицію, посилаючись на конституцію.