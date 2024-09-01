Лидер оппозиции Германии продолжает давить на правительство относительно политики убежища

В Германии лидер оппозиционного Христианского-демократического союза Фридрих Мерц продолжает оказывать давление на правительство относительно запрета на прием беженцев из Сирии и Афганистана.

Его заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в последние дни в политике предоставления убежища в Германии наметилось "некоторое движение", но недостаточное, поскольку большое количество просителей убежища представляет угрозу национальной безопасности.

"В Германию прибывает слишком много беженцев, которые на самом деле должны просить убежища в других странах", – отметил Мерц.

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Он добавил, что меры, объявленные канцлером Олафом Шольцом, не изменят ситуацию, поскольку они "в очередной раз не решают актуальной проблемы".

Мерц призвал к введению "чрезвычайного национального положения", чтобы отменить законы Европейского союза о миграции и ускорить депортацию.

По его словам, страна уже достигла своего предела, и теперь просители убежища представляют угрозу национальной безопасности и общественному порядку.

Как известно, на фоне резонанса вокруг теракта в Золингене правительство Германии согласовало пакет мер по миграции и убежища.

Лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц призвал к всеобщему запрету на прием людей из Сирии и Афганистана. Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт и министр юстиции Марко Бушманн отвергли это предложение, ссылаясь на конституцию.