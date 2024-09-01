Більшість поляків за те, щоб військові збивали російські ракети чи дрони над Польщею

Мешканці Польщі вважають, що її військові збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.

Такими є дані опитування, проведеного компанією SW Reaserch для Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

В опитуванні було поставлено запитання "На вашу думку, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над нашою територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об'єкти?".

Згідно з опитуванням, більшість респондентів вважає, що Польща повинна збивати об'єкти, які пролітають над її територією під час нападу Росії на Україну, навіть якщо немає певності, що це за об'єкти. Відповідь "так" у вищезгаданому опитуванні обрали 58,5%. Протилежної думки дотримуються 22,1% респондентів, а 19,4% людей обрали відповідь "не маю певної думки".

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Результати відрізняються для кожної групи залежно від статі, віку чи освіти.

Ствердну відповідь частіше обирали жінки – відповідь "так" обрали 60,8% респондентів-жінок. 20,0% – "ні", "не мають думки" – 19% жінок, які взяли участь в опитуванні.

Рішення підтримують 55% чоловіків, категорично проти – 24,4%, "не знаю" – 19,8% респондентів.

Опитування було проведене дослідницькою агенцією SW Research серед користувачів онлайн-панелі SW Panel 27-28 серпня 2024 р. Аналіз охопив групу з 800 інтернет-користувачів віком від 18 років і старше.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і скоріш за все йдеться про безпілотник.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і що він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.