Большинство поляков за то, чтобы военные сбивали российские ракеты или дроны над Польшей

Жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

Таковы данные опроса, проведенного компанией SW Reaserch для Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

В опросе был задан вопрос "По вашему мнению, должна ли Польша сбивать объекты, пролетающие над нашей территорией во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности, что это за объекты?".

Согласно опросу, большинство респондентов считает, что Польша должна сбивать объекты, которые пролетают над ее территорией во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности, что это за объекты. Ответ "да" в вышеупомянутом опросе выбрали 58,5%. Противоположного мнения придерживаются 22,1% респондентов, а 19,4% людей выбрали ответ "не имею определенного мнения".

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Результаты отличаются для каждой группы в зависимости от пола, возраста или образования.

Утвердительный ответ чаще выбирали женщины – ответ "да" выбрали 60,8% респондентов-женщин. 20,0% – "нет", "не имеют мнения" – 19% женщин, принявших участие в опросе.

Решение поддерживают 55% мужчин, категорически против – 24,4%, "не знаю" – 19,8% респондентов.

Опрос был проведен исследовательским агентством SW Research среди пользователей онлайн-панели SW Panel 27-28 августа 2024 г. Анализ охватил группу из 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет и старше.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и скорее всего речь идет о беспилотнике.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.