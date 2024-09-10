Візит Туска у Німеччину несподівано скасували

Візит прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска до Німеччини, запланований на кінець цього тижня, скасований на тлі охолодження відносин між двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv .

Туск мав поїхати до Потсдама, щоб отримати премію M100 Media Award. Її вручають "особистостям, які віддані зміцненню демократії, свободи слова і свободи преси, а також європейському взаєморозумінню", згідно з німецькою організацією M100 Sanssouci Colloquium.

Але Туск скасував свою поїздку в останній момент, пославшись на внутрішні зобов'язання, і тепер замість нього поїде міністр юстиції Адам Боднар.

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Канцлер Олаф Шольц, який мав виголосити похвалу на честь Туска, також не буде присутній на церемонії.

"З глибоким жалем канцлер Олаф Шольц був змушений скасувати свою участь у церемонії вручення премії M100 Media Award через розбіжності у розкладі. Прем'єр-міністр Дональд Туск також не може бути присутнім на церемонії особисто через важливі державні зобов'язання", – повідомили організатори.

Символічна премія M100 Media Award є "премією європейської преси", переможців якої обирають члени Консультативної ради M100. Серед попередніх переможців – Рух за свободу життя жінок в Ірані, народ України, Алексєй Навальний і Маріо Драгі.

Точна причина рішення Туска скасувати свою поїздку до Німеччини невідома. Також не зрозуміло, хто скасував свою участь першим – Туск чи Шольц.

Польсько-німецькі відносини досягли нового мінімуму за часів правління партії "Право і справедливість", політика якої часто визначалася антинімецьким обуренням партії. Очікувалося, що з приходом до влади Туска вони покращаться.

Туска, чия бабуся була німкенею, "Право і справедливість" часто висміює як "слугу Берліна". Однак двосторонні відносини між Варшавою і Берліном, хоча і високо цінуються обома сторонами, в останні тижні стали холоднішими.

За словами джерел, обізнаних з цим питанням, основною причиною стала ситуація з газопроводами "Північний потік".

Запит Берліна на арешт громадянина України , який проживав у Польщі і підозрюється у спричиненні вибуху трубопроводів, був відхилений Польщею.

А минулого місяця Туск заявив, що всім ініціаторам і покровителям "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" треба зробити одне - "вибачитися і замовкнути".

Жодна зі сторін не підтвердила, що скасування візиту двох лідерів до Потсдама пов'язане з погіршенням відносин.