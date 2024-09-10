Визит Туска в Германию неожиданно отменили

Визит премьер-министра Польши Дональда Туска в Германию, запланированный на конец этой недели, отменен на фоне охлаждения отношений между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv .

Туск должен был поехать в Потсдам, чтобы получить премию M100 Media Award. Ее вручают "личностям, которые преданы укреплению демократии, свободы слова и свободы прессы, а также европейскому взаимопониманию", согласно немецкой организации M100 Sanssouci Colloquium.

Но Туск отменил свою поездку в последний момент, сославшись на внутренние обязательства, и теперь вместо него поедет министр юстиции Адам Боднар.

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Канцлер Олаф Шольц, который должен был произнести похвалу в честь Туска, также не будет присутствовать на церемонии.

"С глубоким сожалением канцлер Олаф Шольц был вынужден отменить свое участие в церемонии вручения премии M100 Media Award из-за разногласий в расписании. Премьер-министр Дональд Туск также не может присутствовать на церемонии лично из-за важных государственных обязательств", – сообщили организаторы.

Символическая премия M100 Media Award является "премией европейской прессы", победителей которой выбирают члены Консультативного совета M100. Среди предыдущих победителей – Движение за свободу жизни женщин в Иране, народ Украины, Алексей Навальный и Марио Драги.

Точная причина решения Туска отменить свою поездку в Германию неизвестна. Также не понятно, кто отменил свое участие первым – Туск или Шольц.

Польско-немецкие отношения достигли нового минимума во времена правления партии "Право и справедливость", политика которой часто определялась антинемецким возмущением партии. Ожидалось, что с приходом к власти Туска они улучшатся.

Туска, чья бабушка была немкой, "Право и справедливость" часто высмеивает как "слугу Берлина". Однако двусторонние отношения между Варшавой и Берлином, хотя и высоко ценятся обеими сторонами, в последние недели стали более холодными.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, основной причиной стала ситуация с газопроводами "Северный поток".

Запрос Берлина на арест гражданина Украины , который проживал в Польше и подозревается в причинении взрыва трубопроводов, был отклонен Польшей.

А в прошлом месяце Туск заявил, что всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2" надо сделать одно - "извиниться и замолчать".

Ни одна из сторон не подтвердила, что отмена визита двух лидеров в Потсдам связана с ухудшением отношений.