Cили США знову знищили дві пускові установки хуситів, які загрожують суднам у Червоному морі

За добу 9 вересня американські військові знову завдали ударів по контрольованих бойовиками-хуситами районах Ємену та знищили кілька їхніх пускових установок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило Центральне командування армії США.

Сили CENTCOM у регіоні завдали ударів та знищили дві пускові установки хуситів та один автомобіль підтримки у районах Ємену понад Червоним морем, що контролюються бойовиками.

"Ці системи становили явну і пряму загрозу для сил США і коаліції, а також торгових суден у регіоні. Ці дії вжито для захисту свободи навігації", – традиційно пояснили у комюніке.

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Попередньої доби американські військові також повідомляли про ураження двох пускових установок та трьох безпілотників.

Як відомо, з листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити почали атакувати торгові судна довкола Аравійського півострова, наполягаючи, що їхньою ціллю є "судна, пов’язані з Ізраїлем". Ці атаки поставили під загрозу найкоротший морський шлях з Азії до Європи і відповідні ланцюжки постачання.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

На початку вересня від обстрілів хуситів постраждали два судна, у тому числі саудівський MV Amjad з близько 2 млн барелів нафти. Витік нафти з підбитого ще у серпні грецького танкера загрожує масштабним екологічним лихом.