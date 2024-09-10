Силы США уничтожили две пусковые установки хуситов, угрожающие судам в Красном море

За сутки 9 сентября американские военные снова нанесли удары по контролируемым боевиками-хуситами районам Йемена и уничтожили несколько их пусковых установок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило Центральное командование армии США.

Силы CENTCOM в регионе нанесли удары и уничтожили две пусковые установки хуситов и один автомобиль поддержки в районах Йемена над Красным морем, контролируемых боевиками.

"Эти системы представляли явную и прямую угрозу для сил США и коалиции, а также торговых судов в регионе. Эти действия предприняты для защиты свободы навигации", – традиционно объяснили в коммюнике.

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За прошедшие сутки американские военные также сообщали о поражении двух пусковых установок и трех беспилотников.

Как известно, с ноября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали атаковать торговые суда вокруг Аравийского полуострова, настаивая, что их целью являются "суда, связанные с Израилем". Эти атаки поставили под угрозу кратчайший морской путь из Азии в Европу и соответствующие цепочки поставок.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

В начале сентября от обстрелов хуситов пострадали два судна, в том числе саудовский MV Amjad с около 2 млн баррелей нефти. Утечка нефти из подбитого еще в августе греческого танкера грозит масштабным экологическим бедствием.