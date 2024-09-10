Рейс із Варшави до курорту в Єгипті розвернули через технічні проблеми

Рейс польської авіакомпанії LOT з Варшави до єгипетського курорту змушений був одразу повернутися назад через технічну несправність.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Рейс LOT вилетів з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена до єгипетського Шарм-ель-Шейху.

Проте невдовзі після відправлення проявилися технічні проблеми, через які літак невідкладно повернувся в аеропорт відправлення. Рішення пояснили тим, що у Єгипті було б неможливо виконати необхідні технічні роботи.

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Пасажирам повідомили, що вони зможуть продовжити подорож іншим рейсом.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня найбільший аеропорт Швеції призупиняв роботу через невідомі безпілотники.

Минулої п’ятниці літак, що прямував до Німеччини, екстрено сів у Туреччині через повідомлення про нібито бомбу на борту.

В кінці серпня один із найстаріших літаків угорського лоукостера Wizz Air аварійно сів у Будапешті.













