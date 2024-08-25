Один із найстаріших літаків Wizz Air аварійно сів у Будапешті

Літак угорської авіакомпанії Wizz Air, що летів з румунського міста Крайова до Лондона, здійснив аварійну посадку в Будапешті рано вранці в неділю, оскільки в салон потрапив дим.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Airportal.hu.

Літак уже перебував у повітряному просторі Угорщини, коли екіпаж вирішив перервати рейс, бо через систему кондиціонування повітря в салон потрапив дим.

Перед приземленням диспетчерське управління також було повідомлено, що двоє членів екіпажу почуваються погано.

Реклама:

Літак приземлився в столиці Угорщини після 6 години ранку. В аеропорту Будапешта повідомили, що рейс був перерваний через технічні та медичні причини.

Рейс був виконаний пізніше, о 9:51, після зміни літака та екіпажу.

Літак, із яким стався інцидент, має 12 з половиною років та є одним із найстаріших у парку Wizz Air. Зареєстрований в Угорщині екземпляр, як вважають, входить до тих, у яких договір лізингу вже минув, але авіакомпанія вирішила продовжити оренду через брак машин.

Нагадаємо, днями у Варшаві аварійно сів літак, оскільки під час польоту знепритомнів пілот.

А в аеропорту Кракова пасажири намагались потрапити в літак силою після відмови у посадці.