Рейс из Варшавы на курорт в Египте развернули из-за технических проблем

Рейс польской авиакомпании LOT из Варшавы на египетский курорт вынужден был сразу вернуться обратно из-за технической неисправности.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Рейс LOT вылетел из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена в египетский Шарм-эль-Шейх.

Однако вскоре после отправления проявились технические проблемы, из-за которых самолет безотлагательно вернулся в аэропорт отправления. Решение объяснили тем, что в Египте было бы невозможно выполнить необходимые технические работы.

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Пассажирам сообщили, что они смогут продолжить путешествие другим рейсом.

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