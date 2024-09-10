Рейс из Варшавы на курорт в Египте развернули из-за технических проблем
Рейс польской авиакомпании LOT из Варшавы на египетский курорт вынужден был сразу вернуться обратно из-за технической неисправности.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Рейс LOT вылетел из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена в египетский Шарм-эль-Шейх.
Однако вскоре после отправления проявились технические проблемы, из-за которых самолет безотлагательно вернулся в аэропорт отправления. Решение объяснили тем, что в Египте было бы невозможно выполнить необходимые технические работы.
Пассажирам сообщили, что они смогут продолжить путешествие другим рейсом.
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