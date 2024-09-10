Дві литовські компанії оштрафували за порушення антиросійських санкцій

У Литві дві місцеві компанії оштрафували за співпрацю з підсанкційними російськими виробниками вугілля та каучуку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Литовські митники склали протоколи на дві компанії, зареєстровані в Литві, за порушення міжнародних санкцій. Обидві компанії були оштрафовані на 10 тисяч євро кожна.

За даними митного департаменту, компанії надавали послуги тимчасового зберігання, митного оформлення, митного представництва.

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Вони декларували товари, вироблені російськими компаніями, що потрапили до санкційного списку ЄС.

Серед товарів, відправлених з Росії, були вугільна продукція та ізопреновий каучук.

У серпні генеральна прокурорка Литви Ніда Грюнскене заявила, що проводиться понад 50 досудових розслідувань за фактами спроб порушення міжнародних санкцій щодо Росії та Білорусі.

На початку серпня митні органи оголосили, що оштрафували литовську компанію-експортера автомобілів на 13,6 млн євро. Компанія оскаржила це рішення в суді.