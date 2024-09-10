Две литовские компании оштрафовали за нарушение антироссийских санкций
В Литве две местные компании оштрафовали за сотрудничество с подсанкционными российскими производителями угля и каучука.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
Литовские таможенники составили протоколы на две компании, зарегистрированные в Литве, за нарушение международных санкций. Обе компании были оштрафованы на 10 тысяч евро каждая.
По данным таможенного департамента, компании предоставляли услуги временного хранения, таможенного оформления, таможенного представительства.
Они декларировали товары, произведенные российскими компаниями, попавшими в санкционный список ЕС.
Среди товаров, отправленных из России, были угольная продукция и изопреновый каучук.
В августе генеральный прокурор Литвы Нида Грюнскене заявила, что проводится более 50 досудебных расследований по фактам попыток нарушения международных санкций в отношении России и Беларуси.
В начале августа таможенные органы объявили, что оштрафовали литовскую компанию-экспортера автомобилей на 13,6 млн евро. Компания обжаловала это решение в суде.