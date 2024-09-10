Две литовские компании оштрафовали за нарушение антироссийских санкций

В Литве две местные компании оштрафовали за сотрудничество с подсанкционными российскими производителями угля и каучука.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Литовские таможенники составили протоколы на две компании, зарегистрированные в Литве, за нарушение международных санкций. Обе компании были оштрафованы на 10 тысяч евро каждая.

По данным таможенного департамента, компании предоставляли услуги временного хранения, таможенного оформления, таможенного представительства.

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Они декларировали товары, произведенные российскими компаниями, попавшими в санкционный список ЕС.

Среди товаров, отправленных из России, были угольная продукция и изопреновый каучук.

В августе генеральный прокурор Литвы Нида Грюнскене заявила, что проводится более 50 досудебных расследований по фактам попыток нарушения международных санкций в отношении России и Беларуси.

В начале августа таможенные органы объявили, что оштрафовали литовскую компанию-экспортера автомобилей на 13,6 млн евро. Компания обжаловала это решение в суде.