У Варшаві проходить протест близько 1500 шахтарів

До Варшави приїхали на акцію протесту близько півтори тисячі шахтарів з-під Любліна, щоб вимагати кращої зарплатні та визначеності щодо майбутнього.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Близько 11 години ранку шахтарі з шахти у Богданці прийшли до будівлі Міністерства державних активів, участь у протесті взяли орієнтовно півтори тисячі людей.

Kacper Wróblewski / RMF FM

В оргкомітеті протесту заявили, що вимогою акції є не лише підвищення заробітних плат – шахтарі хочуть визначеності з приводу того, коли шахта може бути закрита.

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До протесту доєднались також працівники двох вугільних ТЕС, які використовують вугілля з цієї шахти. Протестувальники використовують різні клаксони, фаєри тощо.

Серед протестувальників кажуть, що це лише початкова акція і після неї будуть наступні.

На початку вересня у Польщі протестували профспілкові активісти Сілезько-Домбровської "Солідарності", стурбовані очікуваними звільненнями у компаніях вантажних залізничних перевезень РКР Cargo та PKP CargoTabor.

Нагадаємо, у Сербії спалахнули протести через незгоду з великим проєктом видобутку літію на території країни.