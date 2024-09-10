В Варшаве проходит протест около 1500 шахтеров

В Варшаву приехали на акцию протеста около полутора тысяч шахтеров из-под Люблина, чтобы требовать лучшей зарплаты и определенности по поводу будущего.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Около 11 часов утра шахтеры из шахты в Богданце пришли к зданию Министерства государственных активов, участие в протесте приняли ориентировочно полторы тысячи человек.

Kacper Wróblewski / RMF FM

В оргкомитете протеста заявили, что требованием акции является не только повышение заработных плат – шахтеры хотят определенности по поводу того, когда шахта может быть закрыта.

Реклама:

К протесту присоединились также работники двух угольных ТЭС, которые используют уголь из этой шахты. Протестующие используют различные клаксоны, файеры и тому подобное.

Среди протестующих говорят, что это лишь начальная акция и после нее будут следующие.

В начале сентября в Польше протестовали профсоюзные активисты Силезско-Домбровской "Солидарности", обеспокоенные ожидаемыми увольнениями в компаниях грузовых железнодорожных перевозок РКР Cargo и PKP CargoTabor.

Напомним, в Сербии вспыхнули протесты из-за несогласия с большим проектом добычи лития на территории страны.