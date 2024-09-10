Військовий корабель Німеччини вперше за понад 20 років може пройти біля Тайваню

Найвищий військовий посадовець Німеччини, генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр заперечив, що потенційна відправка німецького військового корабля через Тайванську протоку буде провокацією Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Хоча прохід протокою німецького фрегата "Баден-Вюртемберг" наразі офіційно не підтверджений, очікується, що він відбудеться найближчим часом.

"Я не думаю, що ми ризикуємо спровокувати Китай, а скоріше навпаки. Міжнародне право ставиться під сумнів сприйняттям і питаннями, які висуває Китай", – прокоментував Броєр.

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Китай розглядає Тайвань як самопроголошену провінцію, а води Тайванської протоки – як китайські, а не міжнародні.

Речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін у відповідь на запитання про маршрут німецького військового корабля заявила, що Китай відкидає провокації і погрози з боку країн, які під виглядом свободи судноплавства націлені на суверенітет і безпеку Китаю. У своїй відповіді вона не назвала жодної конкретної країни.

Німецьке видання Spiegel повідомило, що фрегат "Баден-Вюртемберг" пройде через Тайванську протоку на шляху до Маніли.

Військові кораблі з інших країн, таких як США, також проходили через протоку в минулому, що викликало протести з боку Пекіна. Німецький військово-морський флот не надав жодних підтверджених деталей щодо планів маршруту з міркувань "оперативної безпеки".

"Ми користуємося свободою міжнародних вод. Тому немає жодних підстав говорити щось про маршрут, яким ми йдемо", – заявив контрадмірал Аксель Шульц у південнокорейському порту Інчхон.

Зараз "Баден-Вюртемберг" і корабель бойового забезпечення "Франкфурт-на-Майні" перебувають у Південній Кореї, де вони нещодавно були задіяні в моніторингу санкцій ООН проти Північної Кореї.

Якщо фрегат пройде через Тайванську протоку, це буде перший раз з 2002 року, коли німецький військовий корабель обрав цей маршрут.

Ще у травні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок не виключала, що фрегат "Баден-Вюртемберг" перетне Тайванську протоку під час своєї майбутньої тихоокеанської місії.

Цього літа очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що буде намагатися стримувати Китай від вторгнення на Тайвань під час свого другого терміну на посаді.