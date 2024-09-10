Военный корабль Германии впервые более чем за 20 лет может пройти возле Тайваня

Высший военный чиновник Германии, генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер отрицает, что потенциальная отправка немецкого военного корабля через Тайваньский пролив будет провокацией Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Хотя проход через пролив немецкого фрегата "Баден-Вюртемберг" пока официально не подтвержден, ожидается, что он состоится в ближайшее время.

"Я не думаю, что мы рискуем спровоцировать Китай, а скорее наоборот. Международное право ставится под сомнение восприятием и вопросами, которые выдвигает Китай", – прокомментировал Бройер.

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Китай рассматривает Тайвань как самопровозглашенную провинцию, а воды Тайваньского пролива – как китайские, а не международные.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ответ на вопрос о маршруте немецкого военного корабля заявила, что Китай отвергает провокации и угрозы со стороны стран, которые под видом свободы судоходства нацелены против суверенитета и безопасности Китая. В своем ответе она не назвала ни одной конкретной страны.

Немецкое издание Spiegel сообщило, что фрегат "Баден-Вюртемберг" пройдет через Тайваньский пролив на пути в Манилу.

Военные корабли из других стран, таких как США, также проходили через пролив в прошлом, что вызвало протесты со стороны Пекина. Немецкий военно-морской флот не предоставил никаких подтвержденных деталей относительно планов маршрута из соображений "оперативной безопасности".

"Мы пользуемся свободой международных вод. Поэтому нет никаких оснований говорить что-то о маршруте, по которому мы идем", – заявил контр-адмирал Аксель Шульц в южнокорейском порту Инчхон.

Сейчас "Баден-Вюртемберг" и корабль боевого обеспечения "Франкфурт-на-Майне" находятся в Южной Корее, где они недавно были задействованы в мониторинге санкций ООН против Северной Кореи.

Если фрегат пройдет через Тайваньский пролив, это будет первый раз с 2002 года, когда немецкий военный корабль выбрал этот маршрут.

Еще в мае глава МИД Германии Анналена Бербок не исключала, что фрегат "Баден-Вюртемберг" пройдет по Тайваньскому проливу во время своей будущей тихоокеанской миссии.

Этим летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет пытаться сдерживать Китай от вторжения на Тайвань во время своего второго срока в должности.