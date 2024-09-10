Шмигаль відповів, чи становить Угорщина загрозу шляху України в ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи позицію Угорщини щодо вступу України в ЄС, заявив про конструктивний діалог з Будапештом.

Про це Шмигаль сказав на пресконференції у вівторок, 10 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто нещодавно заявив, що треба розділяти вступ до ЄС Молдови та "проблемної" України.

Коментуючи цю заяву, Шмигаль окреслив відносини з Угорщиною як такі, у рамках яких зараз йде "доволі конструктивний діалог у напрямку конструктивного прагматизму".

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"Ви чули, в Угорщині відкрито першу українську школу... Ми розуміємо, як ми рухаємося в частині нашої співпраці", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що Угорщина "відповідально головує" в Раді ЄС, а 2025 року головування перейде до Польщі та до Данії.

"У нас є амбітні цілі як на головування Угорщини, так і на головування наших великих друзів і партнерів… Я на сьогодні не бачу якоїсь глобальної загрози на нашому євроінтеграційному шляху. Зараз у нас достатньо технічної роботи, щоб не отримувати якогось клінча у політичних діалогах і дискусіях", – підкреслив Шмигаль.

Як відомо, Угорщина почала піврічне головування в Раді Євросоюзу 1 липня.

Раніше угорські посадовці не раз критично оцінювали початок переговорів про вступ України до ЄС і наполягали, що перед нею євроінтеграцію мають завершити країни Західних Балкан.