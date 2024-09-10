Шмыгаль ответил, представляет ли Венгрия угрозу пути Украины в ЕС

Премьер-министр Денис Шмыгаль, комментируя позицию Венгрии относительно вступления Украины в ЕС, заявил о конструктивном диалоге с Будапештом.

Об этом Шмыгаль сказал на пресс-конференции во вторник, 10 сентября, сообщает "Европейская правда".

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто недавно заявил, что надо разделять вступление в ЕС Молдовы и "проблемной" Украины.

Комментируя это заявление, Шмыгаль очертил отношения с Венгрией как такие, в рамках которых сейчас идет "довольно конструктивный диалог в направлении конструктивного прагматизма".

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"Вы слышали, в Венгрии открыта первая украинская школа... Мы понимаем, как мы движемся в части нашего сотрудничества", – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что Венгрия "ответственно председательствует" в Совете ЕС, а в 2025 году председательство перейдет к Польше и к Дании.

"У нас есть амбициозные цели как на председательство Венгрии, так и на председательство наших больших друзей и партнеров... Я на сегодня не вижу какой-то глобальной угрозы на нашем евроинтеграционном пути. Сейчас у нас достаточно технической работы, чтобы не получать какого-то клинча в политических диалогах и дискуссиях", – подчеркнул Шмыгаль.

Как известно, Венгрия начала полугодовое председательство в Совете Евросоюза 1 июля.

Ранее венгерские чиновники не раз критически оценивали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС и настаивали, что перед ней евроинтеграцию должны завершить страны Западных Балкан.